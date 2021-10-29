Что ожидается на валютном рынке в в последний рабочий день октября

Сегодня – последний рабочий день октября. Большинство участников торгов уже провело запланированные операции: экспортеры продали валюту, импортеры – купили и оплатили контракты. Следовательно, их активность будет ниже, чем вчера.

В районе обеда банки начнут выравнивать свои валютные позиции, покупая и продавая валюту, поэтому много операций будет, начиная с 12:00. В любом случае Национальный банк не позволит гривне чересчур укрепиться: с утра ожидается его выход с покупкой обычных 5 млн долларов, а затем регулятор будет пристально наблюдать за рынком и оперативно выйдет на рынок с интервенцией при возникновении дисбаланса между спросом и предложением.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,30/26,36 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева вчера менялась очень динамично: утром «американца» продавали по 26,42-26,43 гривен, затем ценник опустили до 26,38-26,39 гривен, а к вечеру доллар продавали уже по 26,39-26,40 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,39-26,40 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке﻿. Куда пойдет безналичный доллар, туда за ним последует и наличный. В районе обеда возможен рост спроса на наличную валюту перед выходными. Если это произойдет, ценник могут поднять на 2-3 копейки выше.

Евро на FOREX в четверг вырос до отметки 1,1690 доллара. Сегодня сразу два фактора способствовали росту: сначала слабый ВВП США за 3 квартал, а затем комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард на традиционной ежемесячной пресс-конференции по поводу инфляции в Еврозоне. Утром пятницы евро корректирует свой рост и уже опустился до отметки 1,1663 доллара. Курс наличного евро вчера в течение дня несколько раз менял направление: утром евровалюту продавали по 30,60-30,63 гривен, к обеду ценник опустили до 30,54-30.55 гривен, а вечером вновь подняли до 30,60-30,65 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,60-30,63 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в четверг опять начал укрепление к доллару и к вечеру вырос до 70,10 рублей за доллар. Утром пятницы он совершает резкие движения в широком диапазоне 69,70-70,40 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера подешевел на 2 копейки, с 3,75-3,77 до 3,74-3,75 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене.