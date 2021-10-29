Валютный рынок пятницы: ход торгов

В последний рабочий день октября на межбанковском валютном рынке﻿ предложение валюты продолжает превышать спрос.

Котировки безналичного доллара опустились ниже уровня 26,30 гривен (который вчера сдержал падение), и Национальному банку пришлось дважды выходить с интервенциями на покупку валюты. Первый раз регулятор появился на рынке в самом начале торговой сессии и выкупил 5 млн долларов у продавцов по ценам от 26,27 до 26,29 гривен. Второй раз он вышел незадолго до обеденного перерыва с крупным ордером на покупку по цене 26,25 гривен. Это сделано с целью застраховать от лишних убытков коммерческие банки, которые сегодня после обеда начнут выравнивать валютную позицию; многим придется продавать доллары, и Нацбанк просто их «подстраховывает».

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева продолжает снижение. Утром «американца» продавали по 26,39-26,40 гривен, но уже к обеду ценник опустили до 26,35-26,36 гривен. При этом разрыв между ценой наличного и безналичного доллара немного вырос.

Евро на FOREX сегодня снижается после вчерашнего стремительного роста; к моменту написания статьи он опустился до отметки 1,1643 доллара. Наличный евро, который утром продавали по 30,65-30,70 гривен, также дешевеет: в обед вновь появились предложения по 30,58-30,60 гривен, а небольшие суммы можно купить даже по 30,55-30,57 гривен.

Российский рубль опять дешевеет: в первой половине дня он опустился до 70,70 рублей за доллар, несмотря на то, что нефть опять растет в цене. Наличный рубль в столице, как и вчера, продают по 3,73-3,75 гривен за 10 рублей.