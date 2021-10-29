Валютный рынок пятницы: итоги дня

В последний рабочий день октября котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжили снижение, т.к. желающих продать валюту было гораздо больше, чем покупателей.

Национальный банк провел две интервенции по покупке валюты, чтобы хоть немного смягчить падение доллара. Первый раз регулятор появился в самом начале торговой сессии и собрал заявки от продавцов в интервале от 26,27 до 26,29 гривен на сумму 5 млн долларов. Когда же и это не помогло, вышел с крупным ордером на покупку по цене 26,25 гривен и купил еще 30 млн долларов. Среди продавцов выделялись коммерческие банки, которые в связи с концом месяца приводили в порядок свою валютную позицию согласно требований НБУ.

Закрыли торги пятницы на 6 копеек на покупке и на 1,5 копейки на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,25/26,35 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись более широко, чем в четверг: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,28 гривен прошла в 9:25. Буквально через 15 минут на рынке появился Национальный банк: регулятор не стал выставлять заявку на покупку, а просто собрал самые дешевые заявки на продажу на сумму 5 млн долларов, после чего ушел. После ухода Нацбанка торговля шла в диапазоне 26,28-26,32 гривен; спрос и предложение уравновешивали друг друга, но ближе к обеденному перерыву банки начали выставлять собственные заявки на продажу, и стало понятно, что без помощи Национального банка доллар рухнет: покупателей на такие суммы просто не было. Поэтому регулятор вышел повторно и выставил ордер (как оказалось позднее, на 30 млн долларов) по цене 26,25 гривен. В 15:15 Нацбанк ушел, и последний час рынок был во власти спекулянтов, которые начали поднимать ценник на продажу, надеясь на запоздавших покупателей.

Котировки закрытия – 26,26/26,32 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 1,5 млн долларов по сравнению с четвергом и составил 174,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2876 гривен.

Официальный курс доллара на 1 ноября установлен на отметке 26,2767 гривен за доллар, снижение на 4,98 копейки.

Официальный курс евро на 1 ноября установлен на отметке 30,5953 гривен за евро, рост на 9,21 копеек.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева продолжил снижение. Утром «американца» продавали по 26,39-26,40 гривен, но уже к обеду ценник опустили до 26,35-26,36 гривен. К вечеру доллар подорожал всего на 1 копейку, до 26,36-26,37 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1548 доллара. После вчерашнего резкого роста евро сегодня стремительно упал с 1,1688 до 1,1537 доллара(на момент написания статьи евро продолжает снижаться), т.к. инфляция в зоне евро в этом месяце превзошла ожидания и сравнялась с рекордным максимумом, что поставило перед Европейским центральным банком политическую дилемму. Неспособность президента Кристин Лагард противостоять рыночным ожиданиям повышения процентных ставок вызвала недовольство. Наличный евро в течение дня также резко подешевел: утром евровалюту продавали по 30,65-30,70 гривен, а к вечеру евро можно было свободно купить по 30,53-30,55 гривен.

Российский рубль в пятницу упал почти на рубль, с 70,10 до 71,00 рубля за доллар, отреагировав на сильное укрепление доллара к остальным валютам. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 70,90-71,00 рубль. Наличный рубль в Украине сегодня, как и вчера, продавали по 3,73-3,75 гривен за 10 рублей.