Сейм Польши одобрил строительство забора на границе с Беларусью

Сейм Польши одобрил строительство стены на восточной границе с Беларусью. Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту страны Анджею Дуде, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Депутаты нижней палаты польского парламента отклонили основные поправки Сената к законопроекту о строительстве забора на границе с Беларусью. Сенат одобрил документ с пятью техническими и законодательными вопросами.

Теперь законопроект направят на утверждение президенту Польши Анджею Дуде. Он пообещал подписать документ, разрешающий строительство стены, протяженностью 100 километров и стоимостью 407 миллионов долларов.

Польские власти приняли решение построить забор высотой более 2 метров на границе с Беларусью из-за потока нелегалов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что забор на границе с Беларусью поможет избежать "миграционного шантажа" со стороны Минска и Москвы.