США рассекретили выводы разведки о происхождении коронавируса
Офис директора Национальной разведки США (ODNI) рассекретил доклад с выводами о происхождении коронавируса. В документе рассматриваются два варианта, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
В докладе говорится, что спецслужбы США не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Основными считаются две версии. Первая, естественное происхождение - передача вируса от животного к человеку. Вторая - инцидент в лаборатории.
В документе также говорится, что коронавирус не был генетически модифицирован.
При этом авторы доклада заявляют, что точно установить происхождение коронавируса можно только при сотрудничестве Китая. Однако Пекин не идет на сотрудничество в этом вопросе и препятствует глобальному расследованию.
В июле текущего года Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.