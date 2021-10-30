В США официально разрешили прививать Pfizer пятилетних детей

Управление по контролю качества продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет. Об этом говорится в официальном сообщении FDA, сообщает Укринформ.

«Вакцина Pfizer/BioNTech от COVID-19 для детей от пяти до 11 лет будет вводиться в виде первичной серии из двух доз с интервалом в три недели, но в меньшей дозе (10 микрограмм), чем та, которая используется для лиц в возрасте старше 12 лет (30 микрограмм)» , - указывают в FDA.

При этом отмечается, что другой американский регулятор, Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) должен определить дальнейшие клинические рекомендации. Консультативный комитет по иммунизации CDC соберется по этому поводу уже на следующей неделе.