Кличко объяснил, для кого в Киеве вводят локдаун

Локдаун в Киеве с 1 ноября будет действовать только для непривитых граждан. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В городе Киеве очень плохая сейчас статистика, и с 1 ноября город входит в "красную" зону. Учитывая то, что прошлые дни по 40-45 человек, завтра статистика выйдет такая, что за сегодня в нашем городе умерли 54 человека" , - сообщил Кличко.

Как он отметил, эпидситуация в Киеве "крайне сложная".