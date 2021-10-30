Кличко объяснил, для кого в Киеве вводят локдаун
Локдаун в Киеве с 1 ноября будет действовать только для непривитых граждан. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"В городе Киеве очень плохая сейчас статистика, и с 1 ноября город входит в "красную" зону. Учитывая то, что прошлые дни по 40-45 человек, завтра статистика выйдет такая, что за сегодня в нашем городе умерли 54 человека", - сообщил Кличко.
Как он отметил, эпидситуация в Киеве "крайне сложная".
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас локдаун в городе Киеве будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы", - подчеркнул столичный мэр.