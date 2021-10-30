Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе Национальному банку пришлось не только покупать, но и продавать валюту на межбанковском валютном рынке, чтобы не допустить резких колебаний курса безналичного доллара.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 25 октября на отметке 26,22/26,32 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). В начале торгов ценник на продажу опустился до 26,278 гривен, и Национальный банк по уже сложившейся традиции купил 4,5 млн долларов, но затем был вынужден отреагировать на начавшийся сильный рост котировок и впервые за последние полтора месяца вышел с продажей валюты.

В этом году регулятор еще не применял интервенции «в обе стороны», но в этот день лишь продажа почти 50 млн долларов смогла затормозить рост. На следующий день ситуация повторилась: котировки вновь пошли вверх, по направлению к уровню 26,50 гривен, и Нацбанк вновь сначала купил 5 млн долларов, а позднее объявил интервенцию по продаже валюты. Во вторник, впрочем, продавать не пришлось: самой готовности гасить всплески и продавать валюту оказалось достаточно, чтобы утихомирить спекулянтов. В среду 27 октября предложение валюты превышало спрос, и котировки пошли вниз.

Все дни Национальный банк утром покупал по 5 млн долларов. И лишь в пятницу – последний рабочий день месяца – когда банки вышли с продажами собственной валюты для урегулирования валютной позиции, Нацбанк был вынужден провести две интервенции – сначала по курсу 26,27-26,29, а затем по 26,25 гривен и купить 35 млн долларов для сдерживания чрезмерного укрепления гривны.

Закрыли неделю на отметке 26,26/26,32 гривен – на 2 копейки на покупке ниже и на 2 копейки на продаже выше, чем неделей ранее. Нацбанк за пять дней непрерывных интервенций купил 54,5 млн долларов и продал 49,6 млн долларов; «чистая покупка» составила 4,9 млн долларов.

Наличный курс доллара на уходящей неделе менялся довольно динамично. Утром понедельника 25 октября в обменниках Киева доллар продавали по 26,35 гривен. Во вторник, синхронно с ростом безналичного доллара на межбанке, доллар подорожал до 26,49-26,50 гривен. Уже на следующий день ценник пошел вниз, и вечером пятницы 29 октября доллар продавали по 26,36-26,37 гривен. Фактически, цена вернулась к уровню, на котором находилась в начале недели.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе сначала вырос до отметки 1,1690 доллара после публикации данных о слабом ВВП США за третий квартал, а затем в последний рабочий день месяца обрушился вниз, опустившись до 1,1533 доллара, на фоне стремительного роста американского доллара против всех ведущих мировых валют. Причиной стал рост доходности государственных облигаций США на новостях о том, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции показал, что цены продолжают расти заметно выше целевого уровня 2%. Это еще более укрепило международных инвесторов во мнении, что ФРС США скоро будет вынуждена поднять учетную ставку. Закрыли неделю на уровне 1,1559 – на 84 пункта ниже, чем неделей ранее.

Курс наличного евро в Украине в течение недели менялся, реагируя и на поведение наличного доллара, и на колебания евро в мире. Утром понедельника 25 октября евро продавали по 30,57-30,60 гривен. В четверг 28 октября евро подорожал до 30,68-30,70 гривен, а к вечеру пятницы 29 октября его цена опустилась до 30,53-30,55 гривен, отреагировав на резкое падение на FOREX.

Российский рубль укреплялся к доллару в первые два дня недели и во вторник установил новый годовой максимум на уровне 69,25 рублей за доллар. Однако за оставшиеся три дня рубль растерял все свои достижения и к концу дня пятницы 29 октября упал до 71 рубля за доллар из-за резкого роста доллара и падения мировых цен на нефть. Закрыли неделю на отметке 70,828 рублей за доллар – на 38 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице сначала подорожал с 3,70-3,72 до 3,75-3,77 гривен, а к концу недели подешевел до 3,73-3,75 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

На следующей неделе начинается новый месяц. В первые дни ожидается усиление давления на гривну. Покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам традиционно совпадают по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым уже выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне. Не исключено, что с понедельника по среду Национальному банку придется вмешаться, чтобы не допустить сильного роста котировок.

Но уже с четверга эти факторы себя исчерпают: нерезиденты закончат конвертировать полученные дивиденды, а у экспортеров подойдет к концу гривна от выплат компенсации НДС, и им придется выходить на рынок с продажей валюты. Впрочем, сильного роста курса доллара на межбанковском валютном рынке на следующей неделе мы не увидим: максимум – это еще один подход к уровню 26,50 гривен. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,20-26,50 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро в мире попробует переписать годовые минимумы, поэтому диапазон колебаний евро смещаем ниже: 1,1460-1,1730 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,30 до 30,80 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит двигаться в новом для него коридоре 69-71 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,68-3,78 гривен за 10 российских рублей.