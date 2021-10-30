МИД Польши заявил о дискриминации поляков в Украине

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова, сообщает Европейская правда.

В четверг парламентская комиссия по связям с поляками за границей заслушала информацию министра иностранных дел о состоянии поляков в Украине.

Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что "положение поляков в Украине меняется в худшую сторону". По его словам, это происходит из-за объективных и субъективных факторов.

Одним из объективных факторов, по его словам, есть социально-экономическая ситуация, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать.

"Польские общины в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи" , - подчеркнул Шинковский вель Сенк.

По его словам, многие молодые люди едут в Польшу, где получают "Карту поляка", которая дает им доступ к учебе и побуждает подавать документы на получение польского гражданства.

Второй причиной, по его словам, является пандемия коронавируса. Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в том числе проживающих там поляков.

Субъективными факторами ухудшения положения поляков являются, по его словам, неблагоприятный для них закон о языке, а также прославление людей, связанных с волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв.

По его словам, на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова" , - сказал Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.