G20 согласовала меры восстановления после пандемии

Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии, сообщает Корреспондент.

Лидеры Большой двадцатки по итогам шестнадцотого саммита, который проходил в Риме с 30 по 31 октября, приняли итоговое коммюнике. G20 договорились о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, экономическими вызовами, глобальным потеплением, потоками нелегальной миграции, следует из документа.

Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии.

Основные договоренности

О пандемии COVID-19:

обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса

обеспечить общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации

вакцинировать 70 процентов своего населения к середине 2022 года

сократить срок разработки вакцин в условиях пандемии с 300 до 100 дней

Об экономике:

противостоять глобальным вызовам, влияющим на экономику

бороться с трансграничной коррупцией и налоговым и гаванями

восстановить экономику после пандемии

организовать быстрое и устойчивое восстановление туризма

стремиться к возобновлению международных поездок

избегать несвоевременного отказа от мер поддержки

Об экологии:

принять меры для ограничения роста глобального потепления на 1,5 градуса

cократить выбросы парниковых газов

Об энергетике:

наладить диалог между производителями и потребителями

изучить возможности повышения энергобезопасности

О проблемах миграции:

предпринять шаги для интеграции мигрантов

предотвратить потоки нелегалов, в том числе незаконный ввоз

Лидеры Большой двадцатки подчеркнули, что экономическая активность в мире восстанавливается уверенными темпами. Они объяснили положительную динамику ускоряющейся вакцинацией и политической поддержкой.

В организацию Большая двадцатка входят 19 стран со всего мира c наиболее развитой экономикой, а также Евросоюз.