G20 согласовала меры восстановления после пандемии
Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии, сообщает Корреспондент.
Лидеры Большой двадцатки по итогам шестнадцотого саммита, который проходил в Риме с 30 по 31 октября, приняли итоговое коммюнике. G20 договорились о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, экономическими вызовами, глобальным потеплением, потоками нелегальной миграции, следует из документа.
Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии.
Основные договоренности
О пандемии COVID-19:
- обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса
- обеспечить общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации
- вакцинировать 70 процентов своего населения к середине 2022 года
- сократить срок разработки вакцин в условиях пандемии с 300 до 100 дней
Об экономике:
- противостоять глобальным вызовам, влияющим на экономику
- бороться с трансграничной коррупцией и налоговым и гаванями
- восстановить экономику после пандемии
- организовать быстрое и устойчивое восстановление туризма
- стремиться к возобновлению международных поездок
- избегать несвоевременного отказа от мер поддержки
Об экологии:
- принять меры для ограничения роста глобального потепления на 1,5 градуса
- cократить выбросы парниковых газов
Об энергетике:
- наладить диалог между производителями и потребителями
- изучить возможности повышения энергобезопасности
О проблемах миграции:
- предпринять шаги для интеграции мигрантов
- предотвратить потоки нелегалов, в том числе незаконный ввоз
Лидеры Большой двадцатки подчеркнули, что экономическая активность в мире восстанавливается уверенными темпами. Они объяснили положительную динамику ускоряющейся вакцинацией и политической поддержкой.
В организацию Большая двадцатка входят 19 стран со всего мира c наиболее развитой экономикой, а также Евросоюз.