G20 согласовала меры восстановления после пандемии

G20 согласовала меры восстановления после пандемии
Фото: g20.org

Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии, сообщает Корреспондент.

Лидеры Большой двадцатки по итогам шестнадцотого саммита, который проходил в Риме с 30 по 31 октября, приняли итоговое коммюнике. G20 договорились о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, экономическими вызовами, глобальным потеплением, потоками нелегальной миграции, следует из документа.

Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии.

Основные договоренности

О пандемии COVID-19:

  • обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса
  • обеспечить общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации
  • вакцинировать 70 процентов своего населения к середине 2022 года
  • сократить срок разработки вакцин в условиях пандемии с 300 до 100 дней

Об экономике:

  • противостоять глобальным вызовам, влияющим на экономику
  • бороться с трансграничной коррупцией и налоговым и гаванями
  • восстановить экономику после пандемии
  • организовать быстрое и устойчивое восстановление туризма
  • стремиться к возобновлению международных поездок
  • избегать несвоевременного отказа от мер поддержки

Об экологии:

  • принять меры для ограничения роста глобального потепления на 1,5 градуса
  • cократить выбросы парниковых газов

Об энергетике:

  • наладить диалог между производителями и потребителями
  • изучить возможности повышения энергобезопасности

О проблемах миграции:

  • предпринять шаги для интеграции мигрантов
  • предотвратить потоки нелегалов, в том числе незаконный ввоз

Лидеры Большой двадцатки подчеркнули, что экономическая активность в мире восстанавливается уверенными темпами. Они объяснили положительную динамику ускоряющейся вакцинацией и политической поддержкой.

В организацию Большая двадцатка входят 19 стран со всего мира c наиболее развитой экономикой, а также Евросоюз.

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