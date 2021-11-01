Маск готов продать акции Tesla ради спасения человечества от голода

Американский миллиардер Илон Маск сказал, что готов продать акции компании Tesla ради спасения человечества от голода. Таким жестом он ответила на критику на свое материальное состояние, сообщает Обозреватель.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Поясним, что исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) призвал Маска пожертвовать деньги на борьбу с голодом, чтобы предотвратить "катастрофу".

По данным телеканала CNN, для спасения людей от голода требуется всего 2% состояния Маска, которое в настоящее время составляет почти 289 миллиардов долларов.

"Если WFP сможет объяснить в этой цепочке твитов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов продать акции Tesla сейчас и решить эту проблему. Но финансовые отчеты должны быть открытыми, чтобы общественность могла точно видеть, на что тратятся деньги" , – написал Маск.

Личное состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло до 289 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком за всю историю.