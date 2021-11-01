Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В первый день ноября ожидается усиление давления на гривну.

Покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам традиционно совпадают по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым уже выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне. Следовательно, растут шансы в ближайшее время увидеть еще одну попытку роста в направлении уровня 26,50 гривен.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,25/26,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу опустилась с 26,39-26,40 до 26,36-26,37 гривен. На выходных доллар в столице продавали по 26,36-26,37 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,37-26,38 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. В случае роста безналичного доллара ценники на наличный оперативно перепишут в сторону повышения.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу упал на 155 пунктов – с 1,1688 до 1,1533 доллара, поскольку инфляция в зоне евро в октябре превзошла ожидания и сравнялась с рекордным максимумом, что поставило перед Европейским центральным банком политическую дилемму. Неспособность президента Кристин Лагард противостоять рыночным ожиданиям повышения процентных ставок вызвала недовольство крупных международных инвесторов, что и привело к распродаже евро. Утром понедельника он торгуется в диапазоне 1,1544-1,1562 доллара, еще не определившись с дальнейшим направлением. Наличный евро в прошлую пятницу подешевел с 30,65-30,70 до 30,53-30,55 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,50-30,52 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В случае отсутствия сильного движения на мировых рынках евро будет копировать поведение наличного доллара и следовать за ним.

Российский рубль в прошлую пятницу упал почти на рубль, с 70,10 до 71,00 рубля за доллар, отреагировав на сильное укрепление доллара к остальным валютам. Утром понедельника он сначала вырос до 70,40, а затем упал до 71,20 рубля за доллар. . Наличный рубль в Украине последние несколько дней продавали по 3,73-3,75 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль может подешеветь еще на 1-2 копейки.