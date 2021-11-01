Газпром начал поставки в Молдову по новому контракту

Поставки газа в Молдову по новому контракту с "Газпромом" начались, заявил пресс-секретарь российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Александр Барбов, сообщает ТАСС.

"Поставки газа в Молдову по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины", - сказал Барбов.

В пятницу руководители "Газпрома" и Молдовы согласовали условия контракта на поставку топлива, а также схему погашения задолженности страны. Как заявил после переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, согласно условиям нового контракта, цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м. Спыну отметил, что формула расчета учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть, однако раскрыть ее он отказался, сославшись на коммерческую тайну. Что касается долга Молдовы, продолжил вице-премьер, стороны договорились провести его независимый аудит в 2022 году.

Как сообщили в "Газпроме", контракт с 1 ноября 2021 года продлен на пять лет.