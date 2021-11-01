Валютный рынок понедельника: ход торгов

В первый рабочий день ноября на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается сбалансированная торговля в узком диапазоне 26,28-26,31 гривен. И продавцов, и покупателей сегодня меньше обычного.

Большинство импортеров еще не определилось с потребностями в валюте на новый месяц, а экспортеры, получившие выплаты компенсации НДС на прошлой неделе, не нуждаются в оборотной гривне и придерживают свои валютные запасы, надеясь на рост курса доллара. Национальный банк в первой половине дня на рынке не появлялся, решив взять паузу и понаблюдать за ситуацией.

Тишина и покой царит и на наличном валютном рынке. Сегодня до обеда наличного «американца» в Киеве продают по 26,36-26,37 гривен, местами появляются предложения и по 26,35, но их быстро разбирают. Разница между ценой наличного и безналичного доллара держится на уровне 5-7 копеек.

Евро на FOREX растет после резкого падения в прошлую пятницу, когда за день снижение составило 155 пунктов. К обеду он поднялся до отметки 1,1576 доллара и явно в состоянии вырасти еще. Наличный евро, который упал в цене вслед за снижением в мире, сегодня продают по 30,45-30,50 гривен. Желающих купить подешевевшую евровалюту немного.

Российский рубль, опустившийся к утру понедельника до 71,20 рублей за доллар, смог отвоевать 50 копеек и к моменту написания статьи вырос до 70,70 рублей за доллар. Наличный рубль в столице продолжил дешеветь; сегодня его продают по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей.

Упал в цене и польский злотый: оптовые обменные пункты предлагают его сегодня по 6,58-6,60 гривен.