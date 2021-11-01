Кива задержан правоохранителями

По предварительным данным, првоохранители остановили народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву на Столичном шоссе. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Вартові Еспресо".

Депутату якобы вручили подозрение в госизмене за поздравление Путина с днем рождения. Но пока официального подтверждения правоохранителей не было.

В свою очередь, Илья Кива подтвердил Телеграм-каналу﻿ PavlovskyNEWS информацию о его задержании правоохранителями на Столичном шоссе в Киеве.

При этом, нардеп заявляет, что никакого подозрения за госизмену он не получал, а продолжает находиться на месте задержания, чтобы дождаться адвоката.