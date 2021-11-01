Кива задержан правоохранителями
По предварительным данным, првоохранители остановили народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву на Столичном шоссе. Об этом сообщает Телеграм-канал "Вартові Еспресо".
Депутату якобы вручили подозрение в госизмене за поздравление Путина с днем рождения. Но пока официального подтверждения правоохранителей не было.
В свою очередь, Илья Кива подтвердил Телеграм-каналу PavlovskyNEWS информацию о его задержании правоохранителями на Столичном шоссе в Киеве.
При этом, нардеп заявляет, что никакого подозрения за госизмену он не получал, а продолжает находиться на месте задержания, чтобы дождаться адвоката.
Кива рассказал, что его машину остановили патрульные
"за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег". По словам Кивы, полицейские не знали, что он находится в автомобиле.