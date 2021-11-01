Мужчина в костюме Джокера поджег вагон метро: 17 раненых
На Хэллоуин 31 октября в токийском метро мужчина в костюме Джокера разлил бензин и поджег вагон, из-за его действий пострадали 17 человек, сообщает Украинская правда.
По словам свидетелей, мужчина был одет в зеленую рубашку и фиолетовый костюм. После поджога он разгуливал вагоном и пугал пассажиров длинным ножом.
24-летнего виновника задержала полиция. Издание Kyodo сообщает, что он сказал правоохранителям, что обожает Джокера из комиксов о Бэтмене.
Задержанный также заявил, что "хотел убить кого-то с июня", когда уволился с работы и прекратил общаться с друзьями.
Нападение произошло около 20:00 по местному времени.
На видео, снятые очевидцами, видно, как пассажиры убегают от злоумышленника и вылезают из окон поезда после аварийной остановки.
Сообщается, что 17 человек получили ранения, 3 из них получили серьезные ранения.