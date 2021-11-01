Суд в Гааге принял показания российского концерна "Алмаз-Антей"

Окружной суд Гааги разрешил приобщить к делу о крушении рейса MH17 в июне 2014 года в городе Снежное Донецкой области ответы российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" на вопросы защиты.

Об этом сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

Концерн вновь заявил, что сценарий, при котором ракету запустили со стороны Снежного и Первомайского, по его данным, не подтверждается.

Показания были даны письменно в виде ответов на вопросы. Суд приобщил их к делу.