Саудовская Аравия начала строительство города будущего без дорог

Саудовская Аравия начала строительство нового линейного города The Line, который должен протянуться на 170 км от побережья Красного моря до столицы провинции Табук, сообщает Турецкая телерадиокомпания.

Первых жильцов и туристов футуристический мегаполис начнет принимать уже в 2024 году, заявил в интервью Bloomberg Надми аль-Наср, глава проекта Neom, частью которого является возведение The Line. Название «Неом» включает в себя часть Neo («новый») и первую букву арабского слова «мустакбаль» («будущее»).

Сейчас проект находится на раннем этапе и не завершено «даже 1%» от всех работ, необходимых для планирования и постройки города, отметил собеседник агентства. По словам Надми аль-Насра, начавшиеся строительные работы – это в основном «перемещение песка и гор» для прокладки подземной транспортной инфраструктуры. Планируется, что 170-километровый мегаполис будут строить не из одной точки, а сразу с двух его концов, добавил глава Neom. На объекте, по его оценке, уже работают и живут более 1500 строителей.

Одним из следующих шагов может стать утверждение правил, которые будут регулировать Neom как «свободную зону» с законами, отличными от остальной части Саудовской Аравии, заявил Надми аль-Наср. По его прогнозу, это может произойти уже в первом квартале следующего года.

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман представил проект линейного города будущего в начале 2021 года. Согласно ему, на постройку мегаполиса потратят $500 млрд. В городе не будет дорог и автомобилей: весь транспорт будет подземным и скоростным. Благодаря развитой транспортной системе, из конца в конец город можно будет пересечь за 20 минут. Энергию The Line будет получать только из возобновляемых источников. Город рассчитан на проживание 1 млн человек.

Как отмечает Bloomberg, саудовский принц намерен превратить регион на северо-западном побережье Красного моря в технологический хаб, который воплотит в себе его видение по постепенному отказу от нефтяной экономики в пользу высоких технологий, ослаблению социальных ограничений и увеличению иностранных инвестиций.

Проект Neom, впрочем, столкнулся с критикой со стороны экспертов и наблюдателей, многие их которых сомневаются в его осуществимости, ссылаясь на прошлые неудачные попытки создания свободных экономических зон. Недовольство общественности вызвал и процесс переселения местного населения, который обернулся насилием и арестами.

«Тысячи людей из племен жили здесь веками, а сейчас их выселяют, – писал в своей колонке в The New York Times известный американский журналист-ближневосточник Роберт Уорт. – Один из представителей племен записал видео, которое сильно отличается от видео Мухаммеда бин Салмана».

Кроме того, после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги из Neom вышли несколько важных участников, включая британского архитектора Нормана Фостера.