Зеленский похвастался первым контактом с президентом Анголы

На полях конференции ООН по изменению климата в Глазго Владимир Зеленский провел встречу с президентом Анголы Жуаном Лоренсу.

"Провел встречу с Президентом Анголы. Это был первый контакт глав государств с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Анголой в 1994 году. Договорились с Жуаном Лоренсу об усилении сотрудничества между нашими странами и наполнении его конкретным практическим содержанием, в частности, в экономике" , — написал Зеленский в в Twitter.

Провів зустріч з Президентом Анголи. Це був перший контакт глав держав з часу встановлення дипломатичних відносин між ???????? та ???????? в 1994 році. Домовилися з @jlprdeangola про посилення співпраці між нашими країнами та наповнення її конкретним практичним змістом, зокрема в економіці. pic.twitter.com/5WEZKoeHAM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

В рамках визита Владимир Зеленский также провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министрами Канады Джастином Трюдо и Греции Кириакосом Мицотакисом.