Зеленский похвастался первым контактом с президентом Анголы
На полях конференции ООН по изменению климата в Глазго Владимир Зеленский провел встречу с президентом Анголы Жуаном Лоренсу.
"Провел встречу с Президентом Анголы. Это был первый контакт глав государств с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Анголой в 1994 году. Договорились с Жуаном Лоренсу об усилении сотрудничества между нашими странами и наполнении его конкретным практическим содержанием, в частности, в экономике", — написал Зеленский в в Twitter.
В рамках визита Владимир Зеленский также провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министрами Канады Джастином Трюдо и Греции Кириакосом Мицотакисом.