Модные образы: как носить леггинсы осенью-зимой 2021 года

Леггинсы всегда были одним из самых удобных и практичных элементов осенне-зимнего гардероба. При должном подходе они могут превратиться из спортивной и повседневной одежды в часть стильного образа, сообщает Обозреватель.

Далее свежие и трендовые идеи, с чем одеть облегающие леггинсы, чтобы выглядеть элегантно и не пошло. Главное правило такого образа – многослойность.

Леггинсы и рубашка

Чтобы наряд не казался слишком откровенным, следует выбрать на верх оверсайз. Свободная, удлиненная рубашка в сочетании с леггинсами придаст образу официальности и элегантности.

Леггинсы в сочетании со свободной рубашкой

Леггинсы с платьем

Дизайнеры советуют не бояться миксовать разные стили. Так родилась идея одевать полупрозрачное платье со спортивными леггинсами, которую уже демонстрируют на показах.

Леггинсы с полупрозрачным платьем

Леггинсы и оверсайз жакет

Широкие пиджаки и жакеты – также важный деловой атрибут в осеннее время. Их можно легко стилизовать с классическими чёрными леггинсами и не потерять при этом элегантность образа.

Леггинсы с оверсайз жакетом

Леггинсы и свитшот

Если событие не требует официально-делового стиля, можно дополнить леггинсы спортивным верхом. Светшоты и худи придадут уют в день и согреют в холодное время.

Леггинсы со свитшотом

Леггинсы и лоферы

Спортивные леггинсы не требуют обязательно такой же обуви. На сухую погоду можно вытащить из шкафа классические лоферы и смело отправляться на прогулку или работу.