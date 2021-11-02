Акции Tesla резко подешевели

Акции компании Tesla рухнули на семь процентов на предварительных торгах, об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq, сообщает Лента.Ру.

Это произошло после того, как основатель компании Илон Маск сообщил, что Tesla еще не заключила крупный контракт с сервисом аренды автомобилей Hertz на покупку 100 тысяч электромобилей.

По словам Маска, сделка с Hertz никак не влияет на экономику компании.

"Я хотел бы подчеркнуть, что контракт еще не подписан. Спрос на Tesla гораздо больше, чем производство, поэтому мы будем продавать автомобили Hertz только с той же маржой, что и обычным потребителям" , — написал он своем Twitter.

Компания Hertz сообщила о заказе на 100 тысяч электромобилей Tesla в конце октября. Покупка обошлась бы компании около 4,2 миллиарда долларов. На этих новостях капитализация Tesla превысила триллион долларов, а Маск стал первым в мире человеком с состоянием 300 миллиардов долларов.

