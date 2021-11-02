Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник торговля на межбанковском валютном рынке﻿ постепенно начинает набирать обороты.

Предложение валюты по сравнению со вчерашним днем выросло примерно на 20-25%. Это позволило Национальному банку без малейшего ущерба для рынка возобновить свои ежедневные покупки 5 млн долларов. Сегодня регулятор взял этот объем по цене 26,29 гривен, после чего ушел и на рынке больше не появлялся. Как и вчера, торговля сегодня идет в узком диапазоне 26,29-26,31 гривен; похоже, эти цены устраивают и продавцов, и покупателей. Если с утра было больше желающих купить валюту, то после обеда, наоборот, больше продавцов. Но курс уже не реагирует на такие изменения в «противоборствующих командах» и практически стоит на месте.

Тишина и покой царит и на наличном валютном рынке. Во многом это связано с ухудшением погодных условий: сегодня в Киеве, Харькове и нескольких других крупных городах идет дождь, что снижает активность покупателей. В первой половине дня наличного «американца» в Киеве продавали в основном по 26,36-26,37 гривен; ближе к обеденному перерыву начали появляться предложения по 26,35 гривен.

Евро на FOREX сегодня торгуется в узком диапазоне 1,1584-1,1613 доллара, практически не реагируя на публикуемые новости. Главное событие ожидается завтра: заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором может быть принято решение о сокращении программы стимулирования американской экономики. В ожидании этого решения многие крупные банки и инвесторы закрывают свои позиции, резонно полагая, что лучше переждать возможный шторм на мировых валютных рынках. Наличный евро в Украине немного вырос по сравнению со вчерашним днем; в Киеве до обеда его продавали в интервале 30,47-30,52 гривен. Желающих купить подешевевшую евровалюту по-прежнему немного.

Российский рубль продолжает снижение, вызванное ростом спроса на иностранную валюту, поскольку большинство инвесторов выходят из ценных бумаг в предверие завтрашнего заседания FOMC. Утром вторника он опустился до 72 рублей за доллар, после чего частично отвоевал потерянное. Наличный рубль в Киеве, как и вчера, продают по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей, и есть предпосылки, что он может подешеветь еще на 1-2 копейки.

Польский злотый практически не изменился в цене : оптовые обменные пункты предлагают его сегодня по 6,60-6,62 гривен.