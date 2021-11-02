Деньги депутатам и повышение минималки: изменения в бюджете-2022

Сегодня парламент начал принимать в первом чтении проект бюджета на 2022 год. Документ поддержало 264 депутата. При этом, ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса "за", а "Батькивщина" – два голоса, хотя глава фракции Юлия Тимошенко и назвала проект "бюджетом крайней бедности" и "бюджетом катастрофы", пишет Людмила Ксенз, Страна UA.

Стоит отметить, что в Бюджетный комитет подали почти 3,3 тысячи поправок, но учли лишь отдельные предложения. Поэтому завтра Рада продолжит рассмотрение поправок. Из учтенных – на 6,5 млрд увеличили поступления от импортного НДС, выделили еще по миллиарду на борьбу с коронавирусом, программу по питьевой воде, субвенции регионам на инфраструктуру, 2,2 млрд на аэропорты.

Впрочем, на самом деле битва за бюджет еще только начинается, и ко второму чтению поправок наверняка будет больше. Бюджетный комитет в своих выводах просто разгромил проект, указав на целый ряд проблемных моментов. К примеру, слишком низкую цифру по субсидиям (предлагается выделить всего 36 млрд, что на 12 млрд ниже, чем фактически будет потрачено в этом году), нереальный прожиточный минимум и пр. Всего комитет подготовил таблицы с правками почти на 970 страниц. Все они тянут на рекордную сумму – 86,8 трлн гривен.

Дорабатывая проект ко второму чтению, эти замечания должны, как минимум, взять во внимание. Хотя, понятно, что большая их часть, в конечном счете, учтена не будет.

"В целом, пока проект бюджета выглядит нереалистичным. Инфляция 6% при нынешних 11%, курс доллара 28,6 при сегодняшнем 26,5, 28 млрд субсидии при рекордных ценах на энергоносители – многие ключевые цифры вызывают большие вопросы", – говорит глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, министр финансов Сергей Марченко считает проект "реальным и сбалансированным" , а "слуги" назвали его "уникальным" , так как документ впервые верстается на основе Бюджетной декларации.

Что изменили в проекте бюджета к первому чтению и какие статьи могут еще переписать – далее в материале.

"Депутатские хотелки", НДС и аэропорты

Доходы планируются на уровне 1,267 трлн гривен, что на 14,4% больше, чем в бюджете на этот год. Расходы составят 1,44 трлн (плюс 7,2% к бюджету -2021). Дефицит бюджета на следующий год ожидается на уровне 188 млрд (или 3,5% ВВП), что на 23,77% ниже, чем в этом году.

Минимальная зарплата должна вырасти незначительно – с 6,5 тысяч (до такого уровня она повысится в декабре этого года) до 6,7 тысяч в октябре 2022 года. Прожиточный минимум вырастет с 2270 гривен до 2684 к концу 2022 года.

Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 гривен за доллар.

Самую большую прибавку, по сравнению с этим годом, получат Укравтодор (на 66,4%), СНБО (плюс 21,61%), Генпрокуратура (почти на 17,5%) и НАБУ (10,6%). Планируется рост расходов также на медицину и образование, но он все равно намного ниже реальных потребностей.

Это позволило экспертам сразу же заявить, что проект бюджета традиционно заточен под силовые структуры, и "антисоциален" . Немало из поступивших в бюджетный комитет почти 3,3 тысяч поправок касались именно социалки. Но в итоге – большую часть их в комитете или сразу отмели, или оставили на потом.

В текст проекта к первому чтению внесли лишь отдельные правки. Вот основные:

3,3 млрд гривен перебросили со статьи "обновление подвижного состава для перевозки пассажиров" на статью "обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения" . Предусмотрели дополнительные 6,5 млрд гривен поступлений от импортного НДС. Выделили дополнительно 1 млрд гривен на борьбу с коронавирусом в школах. Дополнительно предусмотрели 1 млрд на программу по питьевой воде. Плюс 2,2 млрд на аэропорты. Плюс 1 млрд на субвенции местным властям на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально- культурной сферы. Появилась статья по соцэкономразвитию регионов. Изначально в проекте бюджета ее не было. Теперь же под нее предлагается предусмотреть финансирование в 6 млрд. Эти деньги заберут у Государственного фонда регионального развития. Эту статью еще называют "хотелками депутатов" . За счет выделения средств они фактически "покупают" голоса мажоритарщиков, для которых важно выбить финансирование под свои округа. Для распределения средств на соц-эконом развитие будет создана специальная группа, половину участников которой должны составить нардепы из Бюджетного комитета. Так как из ГФРР забрали на соц-эконом достаточно внушительную сумму – 6 млрд, – норма Бюджетного кодекса о том, что на Фонд регионального развития должно идти финансирование не менее 1% доходной части общего фонда госбюджета, уже не будет выполнена. Поэтому, ее на 2022 год остановят. На 1,3 млрд (до 4 млрд) увеличили финансирование на разработку и реализацию государственных инвестпроектов. Причем, курировать их будет не Минэкономики, как планировалось ранее – деньги разделит Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов. Из специального фонда в общий перейдут поступления в рамках программ помощи и грантов международных организаций, доноров и государств. Финансирование по ряду образовательных программ будет делить комиссия, в которой не менее 50% займут представители Бюджетного и образовательного комитетов ВР.

То есть, кардинально в проекте бюджета ничего не изменилось. Самое важное – появление статьи по соц-эконом развитию регионов с финансированием в 6 млрд. Но особым сюрпризом это нововведение не стало – то, что соц-эконом рано или поздно появится, эксперты прогнозировали еще на этапе презентации проекта бюджета в Кабмине.

"Первое чтение бюджета – чисто техническое. Фактически, им парламент закрепляет за собой право собственности на проект, ведь пока он не проголосован в Раде, он остается фактически "собственностью" Кабмина. Теперь начнется серьезная работа над бюджетом. Между первым и вторым чтением появятся самые серьезные поправки", – говорит Олег Пендзин.

Прожиточный минимум и зарплаты – если будут деньги

Хотя поправок в бюджет к первому чтению внесли мало, Бюджетный комитет предоставил Раде достаточно объемные выводы, указав на наиболее проблемные моменты проекта.

В них учтены, в частности, замечания Счетной палаты. К примеру, в проекте бюджета планируются поступления дивидендов от госкомпаний на уровне 48,6 млрд. Но нет расчетов по этим поступлениям.

Также в Счетной палате отметили, что тенденция к сокращению количества работающих украинцев (на 3,6% за 7 месяцев этого года) и динамика поступлений налога на доходы физлиц повышает риски невыполнения плановых показателей по НДФЛ на 2022 год. Отметим, что по НДФЛ в проекте бюджета-2022 запланировано увеличение поступлений на 24,12%, по сравнению с этим годом – до 170,8 млрд гривен.

В то же время, по мнению Счетной палаты, не учли дополнительные резервы доходов бюджета на сумму 32,7 млрд. В частности, 19,2 млрд налога на прибыль предприятий, 1163 млрд от сигаретных акцизов, 1,2 млрд от ренты, на подорожавший газ.

Кроме того, не было учтено перевыполнение планов в 2021 году по акцизу на топливо и иномарки, транспортный сбор.

Также в Счетной палате обратили внимание на слишком большие показатели дефицита бюджета – 3,5% ВВП, хотя, по нормам Бюджетной декларации, должно быть не более 3%. Поэтому, заключительные положения Бюджетного кодекса по нормативу дефицита бюджета предлагается не применять в 2022 году.

При этом, как говорится в выводах Бюджетного комитета, покрывать дефицит бюджета предлагается за счет внешних заимствований, что приведет к росту долговой нагрузки. Но, из-за угрозы новой волны коронавируса, план по займам может быть недовыполнен, что повышает риски сокращения бюджетных расходов.

А вот внешние кредиты от иностранных государств, финансовых учреждений и организаций на реализацию инвестиционных проектов составят всего 25,5 млрд.

"Привлечение таких кредитов на невысоком уровне наблюдается уже много лет, что свидетельствует о системных недостатках в планировании и использовании средств", – говорится в выводах Бюджетного комитета.

Также профильный комитет указывает на риск невыполнения планов по поступлениям от приватизации (заложено 8 млрд).Также он раскритиковал социальные статьи проекта бюджета-2022.

В частности, в выводах говорится о том, что рост прожиточного минимума только на 2% превысит инфляцию, а динамику по минималке и вовсе хотят замедлить вдвое.

Поэтому, комитет рекомендует правительству рассмотреть приближение прожиточного минимума к его реальным значениям (а это больше 5 тысяч гривен в месяц), а также увеличение минималки. Но при этом все это сопровождается формулировкой "исходя из финансовых возможностей государства" , что фактически делает это требование необязательным.

Также в выводах бюджетного комитета отмечаются риски по Пенсионному фонду. Для него заложили 200,6 млрд, ведь появляются дополнительные платежи, но расчетов – хватит ли денег – нет. При этом, уже сейчас растут кассовые разрывы, которые перекрывает Госказначейство.

Еже один проблемный момент – субсидии. На них предложено заложить 38 млрд, что больше изначальной суммы на 2021 год на 5,6%. Но в этом году в бюджет вносили правки, добавив на субсидии 12 млрд. И с учетом этих средств, финансирование на следующий год предлагается срезать на 18,8%. Этих денег в итоге может не хватить, отмечается в выводах бюджетного комитета.

"Их точно не хватит. В следующем году мы все разбогатеем или снизятся тарифы, или может быть будет такая верификация, что субсидиантов станет намного меньше?" – задается вопросом Олег Пендзин.

В бюджетном комитете отмечают и недостаточное финансирование здравоохранения – вместо прописанных в законе о медгарантиях 5% ВВП хотят выделить всего 4,2% (224,1 млрд гривен).

Что касается депутатских поправок, поданных к проекту бюджета, то в профильном комитете отметили, что некоторые депутаты подали предложения, источники покрытия средств на которые оказались "нереалистичными" . Все предложенные поправки тянут на рекордную сумму — около 86,7 трлн гривен.

Тем не менее, поправки внесены в таблицы (их 969 страниц), и Кабмин должен их рассмотреть при подготовке проекта ко второму чтению и "в реализации бюджетной политики на следующие годы" .

Правки на триллионы: минималка в 8,5 тысяч, больше соц-эконома, планы лоббистов

Главная интрига сейчас – как перепишут проект бюджета ко второму чтению.

"Будет много предложений по социалке, попытаются еще больше увеличить сумму соц-эконома плюс различные лоббистские правки", – говорит Олег Пендзин.

Отметим, что в таблице поправок, которую предоставил бюджетный комитет, уже есть много поправок по прожиточному минимуму и минимальной зарплате.

Так, прожиточный минимум предлагается увеличить до 5000-5466 гривен, а по минималке предлагаются суммы от 7 до 8,5 тысяч гривен. По медицине предлагают учитывать планы по увеличению зарплат медикам (до 20 тысяч) при расчете тарифов на лечение от НСЗУ.

Есть также правка о зачислении в специальный фонд бюджета 5-7% ренты от лесных резервов, также предлагается предусмотреть в бюджете проект создания нового лесорассаднического комплекса на 50 млн гривен. Другой поправкой предлагается брать у лесников 5% от налога на прибыль в спецфонд бюджета.

Также в спецфонд предлагают перечислять 10% от превышения плана по сборам таможенных платежей (акцизов и сборов).

Уже есть предложения также по соц-эконому – 20 млрд, которые дополнительно поступят в госбюджет в виде платежей от прибыли Нацбанка.

Много предложений по субвенциям местным бюджетам. К примеру, на покрытие разницы в тарифах на тепло, доплаты медикам, плюс 10 млрд на дороги и т.д. Есть предложение выделить 100 млн гривен Харькову на обновление парка общественного транспорта.

Обозначили свои интересы и лоббисты зеленой энергетики – предлагается увеличить производство электроэнергии из альтернативных источников до более чем 3,7 млрд гривен, а зеленые тарифы покрывать за счет средств, которые хотят забрать с дорожного строительства.

Еще одна интересная поправка – о создании Фонда внутренних водных ресурсов с финансированием в миллиард гривен. В развитии внутренней водной логистики давно заинтересованы зернотрейдеры.

Также есть предложение по созданию аналогичного железнодорожного фонда с финансированием в 14,7 млрд и авиационного фонда на миллиард. Понятно, что такие фонды, в случае их появления, рискуют обрасти многочисленными коррупционными схемами по освоению бюджетных средств.

По словам экономиста Алексея Куща, изначально бюджет верстался на заниженных макроэкономических прогнозах.

"По номинальному ВВП заложили 5,3 трлн гривен, тогда как в этом году он будет 5 трлн. Понятно, что фактически в 2022 году этот показатель будет выше. Думаю, его пересмотрят между первым и вторым чтением, увеличив на 100-150 млрд, которые и пойдут на "хотелки" олигархических групп. Что касается социальной части бюджета, то, по состоянию на сейчас, ее планируют явно недофинансировать. Скажем, базовая величина – прожиточный минимум – вдвое ниже реального показателя, мало денег предусмотрели также для медицины. Поэтому, как и в прошлые годы, бюджет будет антисоциальным", – считает Кущ.

Как отмечает аналитик Института Growford Виктор Скаршевский, судя по практике прошлых лет, итоговые цифры по доходной и расходной части бюджета между первым и вторым чтением менялись в пределах 3-5%.