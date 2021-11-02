Витренко посоветовал предприятиям регистрироваться как ОСББ

Глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко посоветовал предприятиям, потребляющим большие объемы газа, создавать свои ОСББ, чтобы перейти из категории промышленных потребителей в бытовые.

Об этом он рассказал в понедельник, 1 ноября во время онлайн-включения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Витренко считает, что Одесскому припортовому заводу или любому любому предприятию, потребляющему порядка миллиарда кубометров газа, было бы рациональнее создать собственное ОСББ (Объединение совладельцев многоквартирного дома) и, став таким образом частью ОСББ, получать газ не по рыночной цене 40 гривен за кубометр, а по цене для бытовых потребителей 7,42 грн.