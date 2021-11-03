Сочное мясо: интересные рецепты запеченной курицы
Жареная целая курица может показаться банальным выбором, но удачно подобранные ингредиенты сделают ее звездой любого стола. Главный секрет сочной и нежной курятины – качественная птица и маринад, сообщает 24 Канал.
Преимущество курятины – лёгкость приготовления, стоимость мяса и множество вариаций блюд. Рецептов курицы столько, что вряд ли это мясо когда-то надоест. Впрочем, всегда хочется добавить к привычному блюду новые нотки и почувствовать его вкус с новой стороны. Сделать это можно с помощью особого маринада.
Курица в остром маринаде
Время: 1,5 часа Порций: 4
Ингредиенты:
- 1 курица;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки меда;
- 1 столовая ложка перца чили;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- соль, свежемолотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте главные ингредиенты для маринада: мелко нарезанный чеснок, паприку, мед и растительное масло.
- Курицу очистите от пленки и разрежьте пополам. Каждую часть посыпьте солью, перцем и натрите маринадом.
- Оставьте мясо мариноваться не менее 30 минут.
- Разогрейте духовку до 190°C и запекайте мясо около 50 минут, пока кожура не станет золотистой.
- Подавайте курицу с йогуртовым соусом.
Сочная курица, запеченная с чесноком
Время: 1,5 часа Порций: 4
Ингредиенты:
- 1 курица;
- 1 веточка розмарина;
- половинка лимона;
- 3 столовых ложки оливкового масла;
- морская соль по вкусу;
- 80 грамм сливочного масла;
- 30 миллилитров виноградного винного уксуса;
- 3 головки чеснока.
Приготовление:
- Тщательно вымойте и обсушите курицу.
- Нафаршируйте ее розмарином и лимоном.
- Натрите мясо оливковым маслом и приправьте солью.
- Положите его грудкой вверх на противень.
- Накройте курицу алюминиевой фольгой и запекайте курицу при 200 градусах около 50 минут.
- За это время растопите сливочное масло и смешайте его с уксусом.
- Чеснок разделите на зубчики и через пол часа выпекания добавьте его на противень рядом с запеченной курицей.
- После первого этапа запекания снимите фольгу, полейте подготовленным маслом и уксусом мясо и накройте фольгой только ножки.
- Запекайте курицу еще 30 минут. Если после этого кожура не стала золотисто-коричневой, снимите фольгу и запекайте ее не накрытой еще 10 минут.
- Достаньте мясо из духовки, переверните куриную грудку вниз, полейте соусом и накройте алюминиевой фольгой.
- Дайте блюду немного "отдохнуть". Подавайте курицу с запеченным чесноком.