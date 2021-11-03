Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Инвесторам были предложены ценные бумаги сроком на 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. По итогам аукциона были размещены ОВГЗ на сумму свыше 6,6 млрд гривен.

Сегодня покупки надо будет оплатить. Не исключено, что кому-то для этого придется продавать валюту, что увеличит ее предложение на рынке и может спровоцировать дальнейшее укрепление гривны. Если же этого не произойдет, то есть шанс еще один день наблюдать спокойную сбалансированную торговлю, как это было в понедельник и вторник. Впрочем, Национальный банк продолжит пристально наблюдать за ситуацией на рынке, готовый в любую минуту выйти с интервенцией как на покупку, так и на продажу валюты, для ликвидации дисбаланса между спросом и предложением.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,25/26,33 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник снизилась на 2 копейки: утром его продавали по 26,36-26,37 гривен, а к вечеру – по 26,34-26,35 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,35 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. В случае роста безналичного доллара ценники на наличный оперативно перепишут в сторону повышения. Если же доллар на межбанке пойдет вниз, он потянет за собой и наличного «американца».

Евро на рынке FOREX во вторник вновь пошел вниз, опустившись к концу дня до отметки 1,1574 доллара. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 1,1574-1,1586 доллара. Все внимание мировой финансовой общественности приковано к сегодняшнему заседанию комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором будет решаться вопрос о сокращении программы стимулирования американской экономики. Итоги заседания станут известны в 20:00 по киевскому времени. Наличный евро во вторник подешевел вслед за снижением на FOREX: утром его продавали по 30,50-30,52 гривен, местами даже по 30,55, а к вечеру обменники опустили ценники до 30,45-30,47 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,43-30,45 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предположения, что сегодня днем цена евро не будет сильно меняться.

Российский рубль во вторник сначала опустился до 72 рублей за доллар, а к вечеру опять пошел вверх и вырос на 50 копеек. Утром вторника он торгуется в диапазоне 71,50-71,70 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера опять продавали по 3,70-3,72 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене; вероятность , что рубль подешевеет еще, сохраняется, но сегодня она небольшая.