Тонны яблок гниют на земле: в Украине фермерский кризис

В этом году урожай яблок в Украине превысил спрос. Для украинских фермеров это проблема, поскольку фрукты невозможно выгодно продать, сообщает Украина 24.

С начала октября цены упали на 20-30%. Для фермеров, которые выращивают яблоки, это проблема, поскольку они набрали кредитов и вложили миллионы гривен в эти деревья. И что теперь делать с урожаем?

"Рвать их по 2,50 или его собрать по одной гривне 60 копеек, сдать на соки или его просто встряхнуть и так оставить. Из них какие-то дрова там получаются, но эти дрова получаются не дешевые, скажем так, но все же, если свои тракторы, то, конечно, дешевле, чем нанять" , - говорит Николай Стецюра глава фермерского хозяйства

Из-за богатого урожая перекупщики снижают цены на фрукты, однако отдавать яблоки по заниженной стоимости фермерам невыгодно.

"Нам нужно платить и заработную плату и покупать удобрения, покупать ядохимикаты, горюче-смазочные материалы и т.д. Нам нужно чтобы хотя бы была рентабельность 130-140 процентов" , - говорит Анатолий Семенюк генеральный директор фермерской корпорации.

Владимир Мережко директор департамента международного сотрудничества и регионального развития Винницкой облгосадминистрации видит такой выход из ситуации – строить заводы по производству соков и пюре.

"Строительство заводов по производству соков, завода по производству пюре, яблочных чипсов - это строят холодильные камеры, где получают государственную помощь и ожидают лучшей цены яблок, которая должна быть в феврале-марте следующего года" , - говорит он.

Напоминаем, что в сентябре мировая инфляция достигла отметки в 30 процентов. Такого стремительного повышения индекса продовольствия эксперты не фиксировали за последнее десятилетие. Больше всего подорожало зерно, масло, молочка и сахар. Такая ситуация на международных рынках повлияла и на Украину. За год сахарный песок прибавил в цене 75 процентов, а подсолнечное масло — аж 70. В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН прогнозируют, что рост цен продолжится.