Валютный рынок среды: ход торгов

В среду активность участников торгов на межбанковском валютном рынке﻿ оставляет желать лучшего. Предложение валюты, выросшее вчера, опять снизилось.

Частично ситуацию спасают инвесторы, купившие ОВГЗ на вчерашнем аукционе; сегодня надо вносить оплату, и некоторым приходится для этого продавать валюту. Недостаток предложения валюты не помешал Национальному банку в начале торгов выйти на рынок и взять свои «стандартные» 5 млн долларов по цене около 26,26 гривен. После этого регулятор ушел и больше на рынке не появлялся.

В условиях отсутствия спроса операторы наличного валютного рынка вынуждены снижать ценник на наличного «американца». Утром столичные обменные пункты продавали его по 26,33-26,34 гривны, а к обеду появились предложения по 26,31 и даже по 26,30 гривен. Впрочем, снижение цен не привело к росту интереса к наличной валюте. Частично в этом виновато и введение «красных зон» в областях: активность бизнеса падает.

Евро на FOREX сегодня торгуется в узком диапазоне 1,1574-1,1597 доллара, практически не реагируя на публикуемые новости. Главное событие ожидается сегодня в 20:00 по киевскому времени: заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором может быть принято решение о сокращении программы стимулирования американской экономики. В ожидании этого решения многие крупные банки и инвесторы закрывают свои позиции, резонно полагая, что лучше переждать возможный шторм на мировых валютных рынках. Наличный евро в Украине опять подешевел: сегодня в столице его продают по 30,40-30,45 гривен. Желающих купить подешевевшую евровалюту по-прежнему немного.

Российский рубль продолжает совершать хаотичные движения то вверх, то вниз. До обеда среды он вырос до 71,35 рублей за доллар, а затем резко снизился до 72,10 рублей. Накануне празднования Дня единства активность на торгах российской валютой падает, и это приводит к сильным колебаниям. В Киеве наличный рубль продолжает дешеветь. Сегодня он потерял в цене еще 2 копейки, подешевев до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.

Польский злотый практически не изменился в цене : оптовые обменные пункты, как и перед этим, предлагают его сегодня по 6,60 гривен.