Валютный рынок среды: итоги дня

В среду на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось укрепление национальной валюты к доллару и евро на фоне снижения предложения валюты от экспортеров.

Торговля сегодня прошла в узком диапазоне 26,24-26,265 гривен. Все попытки спекулянтов раскачать сонный рынок и спровоцировать хотя бы небольшое движение в ту или иную сторону не увенчались успехом. Впрочем, недостаток предложения валюты не помешал Национальному банку в начале торгов выйти на рынок и взять свои «стандартные» 5 млн долларов по цене около 26,26 гривен. После этого регулятор ушел и больше на рынке не появлялся.

Закрыли торги среды на 3,7 копейки на покупке и 2 копейки на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,24/26,30 (покупка/продажа).

Торги среды открылись более узко по сравнению со вторником: спред на старте составил 6 копеек. Первые сделки на сумму 1,5 млн долларов по цене 26,265 гривен прошли в 9:41. На старте торгов продавцов было почти в 2 раза больше, чем покупателей. Около 10 утра на рынке появился Национальный банк; регулятор собрал заявки от продавцов на сумму 5 млн долларов в районе 26,26 гривен. После ухода регулятора котировки на короткое время снизились до 26,21 гривен на покупке, но затем торговля стабилизировалась в узком диапазоне, где и проходила вплоть до окончания торгов. После 15:30 на рынке остались только спекулянты, которые расширили спред в надежде поймать зазевавшихся клиентов.

Котировки закрытия – 26,24/26,265 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 28,8 млн долларов по сравнению со вторником и составил 129,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2463 гривен.

Официальный курс доллара на 4 ноября установлен на отметке 26,2431 гривен за доллар, снижение на 4,73 копейки.

Официальный курс евро на 4 ноября установлен на отметке 30,3646 гривен за евро, снижение на 12,57 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в первой половине дня подешевел на 2 копейки: утром его продавали по 26,32-26,33 гривен, а в обед – по 26,30-26,31 гривен. Впрочем, к вечеру доллар подорожал буквально на 1 копейку, до 26,31-26,32 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1582 доллара. Сегодня евро сначала вырос до отметки 1,1597, а затем опустился до 1,1560 доллара. Все внимание финансовой общественности мира приковано к сегодняшнему заседанию FOMC (комитета по открытым рынкам) ФРС США, итоги которого станут известны в 20:00 по киевскому времени. Наличный евро в течение дня опять подешевел: утром его продавали по 30,44-30,45 гривен, а к вечеру обменники опустили ценники до 30,40-30,41 гривен.

Российский рубль продолжает совершать резкие колебания к американскому доллару. В первой половине дня среды он вырос до 71,40 рублей за доллар, а к вечеру опять пошел вниз и опустился до 72,20 рублей. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,18-72,23 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подешевел еще на 2 копейки – с 3,70-3,72 до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.