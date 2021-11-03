В октябре из хранилищ отобрали газа в 3,5 раза больше, чем год назад

По итогам октября из украинских подземных хранилищ отобрали 0,7 млрд куб. м газа, что в 3,5 раза выше прошлогодней выкачки, сообщает UBR.

﻿Увеличение связано с двумя факторами. В частности, сезонный отбор в этом году начался на две недели раньше. Кроме того, этой осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью реализации в ЕС в период пиковых цен на ресурс.

По состоянию на 1 ноября в ПХГ находилось 18 млрд куб. м газа. Показатель почти на треть (36%) меньше, чем в тот же период 2020-го, который побил десятилетний рекорд по уровню запасов. При этом октябрьский показатель этого года на 13% превышает средний уровень наполненности хранилищ в 2011-2019 гг.