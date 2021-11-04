Что ожидается на валютном рынке в четверг

Вчера вечером стало известно, что Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США принял решение начать сокращение программы стимулирования американской экономики путем сокращения покупки активов на 15 млрд долларов в месяц (10 млрд в казначейских облигациях и 5 млрд – в ипотечных облигациях).

В мире, несмотря на позднее время, финансовые рынки уже отреагировали: нефть и золото начали падать в цене. Возникает вопрос: будет ли какая-то реакция участников нашего межбанковского валютного рынка﻿ на происходящее? Поскольку данные меры приведут к еще большему усилению доллара в мире против остальных валют, можно предположить, что спрос на него у нас тоже вырастет. Ответ мы получим уже сегодня-завтра. Помним, что Национальный банк имеет все инструменты и в случае необходимости вмешается и урегулирует ситуацию.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,20/26,28 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в среду снизилась еще на 2 копейки: утром его продавали по 26,32-26,33 гривен, а в обед – по 26,30-26,31 гривен. Впрочем, к вечеру доллар подорожал буквально на 1 копейку, до 26,31-26,32 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,30 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае роста безналичного доллара ценники на наличный оперативно перепишут в сторону повышения. Если же доллар на межбанке пойдет вниз, он потянет за собой и наличного «американца».

Евро на рынке FOREX в среду сначала пошел вниз и опустился до отметки 1,1560 доллара, но после объявления итогов заседания ФРС США устремился вверх и поднялся до 1,1615 доллара. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1591-1,1614 доллара. Наличный евро в среду опять подешевел: утром его продавали по 30,44-30,45 гривен, а к вечеру обменники опустили ценники до 30,40-30,41 гривен. Сегодня утром его опять начнут продавать по 30,43-30,45 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предположения, что сегодня возможны резкие колебания цены евро в течение дня.

Российский рубль в среду совершал резкие движения по отношению к американскому доллару. В первой половине дня среды он вырос до 71,40 рублей за доллар, к вечеру опять пошел вниз и опустился до 72,20 рублей, а после оглашения итогов заседания ФРС США вновь начал расти и дошел до 71,70 рублей. Утром четверга он торгуется в диапазоне 71,68-71,88 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера подешевел на 2 копейки, до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по 3,67-3,70 гривен за 10 рублей.