ПриватБанк приостановит работу систем перед "черной пятницей"

В ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. С 01-00 до 04-30 часов будут приостановлены все денежные переводы, а также прекращена работа банкоматов и терминалов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечают в пресс-службе ПриватБанка, банк сознательно принял решение об обновлении.

"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным" , - говорится в сообщении.

В период обновления процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Отметим "черная пятница" - обычно самая большая распродажа года, в 2021 году выпадет на 26 ноября.