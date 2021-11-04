Валютный рынок четверга: ход торгов

В среду государственная компания «Укрэнерго» разместила на Лондонской фондовой бирже евробонды на сумму 825 млн долларов США, а уже сегодня вышла с продажей части полученной валюты.

Объем предложения валюты вырос настолько, что часть покупателей просто убрала свои заявки и стала наблюдать, докуда упадут котировки. Спасать продавцов вышел Национальный банк, который сегодня провел 4 интервенции подряд. В начале торгов регулятор взял 5 млн долларов по цене около 26,23 гривен, а когда «Укрэнерго» вышла с продажей, вышел еще трижды: с покупками по 26,185 гривен, 26,175 гривен и 26,17 гривен. Дополнительно к утренней сумме регулятор уже купил 100 млн долларов и продолжает оставаться на рынке.

Наличный курс доллара мгновенно отреагировал на новости с межбанка﻿ падением. Утром столичные обменные пункты продавали наличного «американца» по 26,31-26,32 гривны, а к ценник опустился до 26,25-26,26 гривен. Уже по традиции, снижение цен не привело к росту интереса к наличной валюте.

Евро на FOREX сегодня падает на фоне общего укрепления доллара после вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором было объявлено о начале сокращения программы стимулирования американской экономики. К моменту написания статьи евро опустился до отметки 1,1543 доллара; всего 20 пунктов отделяют его от годового минимума. Наличный евро под действием сразу двух факторов – резкого укрепления гривны и снижения на FOREX – подешевел за полдня на 10 копеек: утром его продавали по 30,38-30,40 гривен, а к обеду – уже по 30,28-30,30 гривен. И чувствуется, что до конца дня цена наличной евровалюты может снизиться еще сильнее.

Российский рубль продолжает лихорадить: утром он опустился до 71,90 рублей за доллар, затем вырос до 71,45 рублей за доллар, затем опять упал и опять вырос, но уже не так значительно. Выходной день в России, где сегодня празднуют День единства, тому причиной. В Киеве наличный рубль продолжает дешеветь. Сегодня он потерял в цене еще 1 копейку, подешевев до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей.