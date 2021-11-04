Британия первой в мире одобрила таблетки от COVID-19

Великобритания выдала разрешение на использование таблеток от коронавируса "Молнупиравир" от компании Merck. Эта страна стала первой, одобрившей единственное в мире пероральное лекарство от коронавируса.﻿ Об этом, ссылаясь на заявление компании, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

"Молнупиравир" будет продаваться под товарным знаком LAGEVRIO. Исполнительный вице-президент компании и президент Merck Research Laboratories Дин Ли отметил, что "Молнупиравир" является важным терапевтическим дополнением к вакцинам.

Он предназначен для внесения ошибок в генетический код вируса и предотвращения его распространения в организме. Он работает, нацеливаясь на фермент, который вирус использует для создания своих копий.

Исследования препарата

В исследовании приняли участие 775 человек. Только 7,3% пациентов, получивших таблетки от Merck, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе получивших плацебо таких было 14,1%.

Результаты испытаний предполагают, что "Молнупиравир" необходимо принимать сразу после появления симптомов, чтобы был эффект.