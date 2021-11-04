Усик рассказал, с кем бы подрался после реванша с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил, что ему интересен бой с Тайсоном Фьюри, сообщает УНИАН.

"Я встречался со многими великими британскими соперниками. Честно говоря, все они были великолепны по-своему, но я чувствовал, что Энтони Джошуа был самым интересным, особенно с учетом того, что нужно было выиграть три чемпионских пояса. Мое выступление в тот вечер было, пожалуй, лучшим, и если я смогу победить Джошуа во второй раз, то я с нетерпением буду ждать встречи с еще одним великим британским боксером. Это, конечно, Тайсон Фьюри" , - сказал Усик.

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