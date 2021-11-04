Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг Национальный банк поставил своеобразный рекорд: он четырежды в течение дня появлялся на межбанковском﻿ валютном рынке с интервенциями на покупку валюты, удерживая доллар от обвала.

Столь активное вмешательство регулятора в ход торгов на межбанке было вызвано выходом с крупными продажами валюты одной из государственных компаний – «Укрэнерго», накануне разместившей на Лондонской бирже евробонды на сумму 825 млн долларов. Объем предложения валюты, и так немаленький, вырос в течение дня в 3 раза, и не выйди Нацбанк с интервенциями – доллар вполне мог упасть ниже 26 гривен, что явно не входило в планы. Национальный банк купил 5 млн по цене 26,23 гривен, затем еще по 50 млн долларов – по 26,185 и 26,175 гривен, после чего выставил ордер на покупку на уровень 26,17 гривен и стоял с ним вплоть до завершения сессии.

Закрыли торги четверга на 7 копеек на покупке и 8,5 копеек на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,20/26,30 (покупка/продажа).

Торги четверга опять открылись широко: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 1,6 млн долларов по цене 26,245 гривен прошла в 9:21. Покупателей было мало, и они сразу поняли, что сегодня их день, и они могут диктовать цены. Около 11:30, когда котировки опустились ниже 26,20 и на покупке, и на продаже, на рынке появился Национальный банк, уже купивший с утра стандартные 5 млн долларов. Он выставил ордер на покупку на уровень 26,185 гривен. Как оказалось позднее, ордер был на сумму 50 млн долларов, и их Нацбанку продали за несколько минут. После ухода он опять появился примерно через 15 минут, на этот раз уровень выкупа был понижен на 1 копейку. По 26,175 гривен НБУ купил еще 50 млн долларов – и сразу же выставил следующий ордер на уровень 26,17. С этим ордером регулятор находился на рынке до 16 часов – времени окончания активной фазы торгов и купил еще не менее 40 млн долларов.

Котировки закрытия – 26,17/26,18 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 3 раза по сравнению со средой и составил 368,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,199 гривен.

Официальный курс доллара на 5 ноября установлен на отметке 26,19 гривен за доллар, снижение на 5,31 копеек.

Официальный курс евро на 5 ноября установлен на отметке 30,2848 гривен за евро, снижение на 7,98 копеек.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в первой половине дня подешевел на 6 копеек: утром его продавали по 26,31-26,32 гривны, а к обеду ценник опустился до 26,25-26,26 гривен. Во второй половине четверга доллар подешевел еще на 3 копейки: вечером его свободно можно было купить по 26,22-26,23 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1543 доллара. Сегодня евро упал на фоне общего укрепления доллара после вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором было объявлено о начале сокращения программы стимулирования американской экономики. К 17:30 он опустился к отметке 1,1528, после чего несколько скорректировал падение. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 10 копеек: утром его продавали по 30,38-30,40 гривен, а к обеду – уже по 30,28-30,30 гривен. Однако на этом падение не закончилось: к вечеру в столице начали появляться предложения евровалюты по 30,25 гривен.

Российский рубль сегодня вырос к американскому доллару с 71,90 до 71,24 рубля за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,30-71,35 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подешевел еще на 1 копейку – с 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей.