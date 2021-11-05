Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг продажи валюты государственной компанией «Укрэнерго», накануне успешно разместившей евробонды на Лондонской фондовой бирже на сумму 825 млн долларов, еще больше увеличили дисбаланс между спросом и предложением на межбанковском валютном рынке﻿.

Национальному банку пришлось поставить своеобразный рекорд и провести четыре интервенции по покупке валюты подряд, чтобы удержать доллар от обвала. Но даже несмотря на жесткое вмешательство Нацбанка, безналичный доллар всего 1 копейку не дошел до своего годового минимума. Регулятор за одну торговую сессию пополнил свои золотовалютные запасы минимум на 140 млн долларов, а рынок получил недвусмысленный месседж: курс опустился в зону жесткого регулирования Нацбанка, и ждать, что он продолжит падать так же сильно, как до этого, не стоит. Так ли это, мы узнаем уже сегодня.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,15/26,22 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в четверг снизилась сразу на 9 копеек: утром его продавали по 26,31-26,32 гривны, а вечером - по 26,22-26,23 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,21-26,22 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Малейшее торможение снижения курса безналичного доллара будет воспринято наличным рынком как сигнал к росту, и тогда ценники начнут опять переписывать в сторону повышения.

Евро на рынке FOREX в четверг упал до отметки 1,1528 на фоне общего укрепления доллара после состоявшегося в среду вечером заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором было объявлено о начале сокращения программы стимулирования американской экономики. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 1,1539-1,1555 доллара. Наличный евро вчера подешевел на 10 копеек: утром его продавали по 30,38-30,40 гривен, а в обед – уже по 30,28-30,30 гривен. К вечеру в столице начали появляться предложения евровалюты по 30,25 гривен, но их было немного, и по такой цене евро быстро разбирали. Сегодня утром наличный евро начнут продавать по 30,25-30,30 гривен. В 15:30 ожидается публикация важных данных по занятости в США, от которых будет зависеть многое. Возможны резкие колебания цены евро во второй половине дня пятницы.

Российский рубль в четверг вырос к американскому доллару с 71,90 до 71,24 рубля за доллар, а утром пятницы вновь упал до 71,80 рубля за доллар. Резкие колебания курса российской валюты вызваны выходными в России: там празднуют День единства. Наличный рубль в столице вчера подешевел еще на 1 копейку, до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по 3,65-3,68 гривен за 10 рублей.