Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу предложение валюты на межбанковском валютном рынке﻿ существенно выросло.

По информации портала «Курс Украины», среди продавцов валюты замечены экспортеры, готовящиеся к уплате налога на прибыль за 3 квартал. Опасаясь, что доллар упадет еще сильнее, они начали выставлять крупные суммы на продажу и тем самым окончательно обвалили курс. Спасать продавцов вновь вышел Национальный банк. В начале торгов регулятор взял 5 млн долларов по цене около 26,14 гривен, а ближе к 11 утра встал с большим ордером на покупку по цене 26,10 гривен. К началу обеденного перерыва Нацбанк уже купил более 100 млн долларов и продолжает оставаться на рынке. При этом, в отличие от вчерашнего дня, он не стал понижать курс выкупа, демонстрируя тем самым поддержку экспортеров.

Наличный курс доллара также продолжает снижаться синхронно с безналичным, хотя здесь темпы падения гораздо скромнее. Утром столичные обменные пункты начали продавать наличного «американца» по 26,20-26,22 гривны, а к обеду появились предложения по 26,17-26,18 гривен (речь идет о крупных оптовых партиях).

Евро на FOREX продолжает падение и к моменту написания статьи уже опустился до отметки 1,1529 доллара. Сегодня в 15:30 ожидается публикация важных данных по занятости в США, которые могут существенно повлиять на настроения игроков FOREX. В преддверии этого многие инвесторы в мире сокращают или вообще закрывают свои позиции. Наличный евро под действием сразу двух факторов – резкого укрепления гривны и снижения на FOREX – подешевел за полдня еще на 4 копейки: утром его продавали по 30,22-30,25 гривен, а к обеду – уже по 30,18-30,20 гривен. И чувствуется, что до конца дня цена наличной евровалюты может снизиться еще сильнее.

Российский рубль продолжает лихорадить: утром он опустился с 71,50 до 71,95 рублей за доллар, а к обеду вернулся к исходным значениям. Причина столь резких колебаний - выходной день в России, где сегодня продолжают праздновать День народного единства. В Киеве наличный рубль продолжает дешеветь. Сегодня его продают по 3,63-3,67 гривен за 10 рублей – на 4 копейки дешевле, чем вчера.