Штамп в паспорте отменяется: как зарегистрировать прописку в "Дії"

В Украине полностью меняют "философию прописки". Теперь не нужно идти в ЦНАП за дополнительным листом, а сделать все онлайн.﻿ Об этом, ссылаясь на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сообщает Сегодня.

"Уничтожаем штамп в паспорте и "бумажку" к ID-карте. Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно отжил свое. Зарегистрировать место жительства можно будет в онлайне" , – написал министр.

По словам Федорова, сегодня соответствующий закон в целом приняла Верховная Рада.

Теперь указать свой фактический адрес и получить подтверждение от владельца жилья можно на портале "Дія".

Заявление обработают всего за одни сутки, и теперь украинцам не нужно будет посещать несколько учреждений и ждать целый месяц.

"Оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где вы живете, а не там где живет ваша прописка. Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где вы проживаете" , – написал министр.

Как это сделать?

Для этого в приложении нужно выбрать пункт "смена места жительства" и заполнить заявку. После этого владелец жилья должен подтвердить его и разрешить зарегистрироваться в жилье.

После этого все процессы происходят автоматически – данные начинают отображаться в реестре.

Федоров рассказал, что сейчас услуга доступна в 7 городах и, в экспериментальном формате, но вскоре будет доступна всем.