Начальник Генштаба ВСУ: наращивания сил РФ нет, ситуация контролируемая

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что концентрации и наращивания военной техники на оккупированных территориях Донбасса нет. Украинская армия продолжает контролировать ситуацию на линии разграничения﻿, сообщает Обозреватель.

Сергей Шаптала в студии . Источник: Свобода слова Савика Шустера

Таким образом он развеял опасения ведущего и аудитории, получивших информацию от западной прессы.

"В России, точно так же как и у нас, проходили военные учения "Запад 2021" и перемещение техники не может во время тренировочных боев проводиться за одни-двое суток. Были сосредоточены войска для учений, однако после их завершения они возвращаются на пункты своей постоянной дислокации" , – рассказал Шаптала, добавив, что регулярная армия России не приблизилась к украинским границам, а напротив, отошла вглубь своих основных позиций.

Также глава Генштаба подчеркнул, что в представлении ситуации на фронте не стоит целиком опираться на американские и другие западные СМИ. Они сами берут срезы данных из разных информационных источников и только потом проводится анализ всего материала.