За сутки в Украине зафиксировано 25 тысяч случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 8 октября, зафиксировано 25 063 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (26 488 положительных тестов), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 5 057 человек; летальных случаев - 793 (рекордное число за время эпидемии); выздоровели - 11 817 человек.
За последние сутки в Украине проведено 149 446 тестов.
Как отмечается в сообщении, 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки. За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 058 014 человек;
- выздоровело - 2 504 236 человек;
- летальных исходов - 71 635;
- проведено ПЦР-тестирований - 14 801 967.