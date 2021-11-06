Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе только жесткое вмешательство Национального банка путем масштабных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке удержало безналичный доллар от обвала.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 1 ноября на отметке 26,23/26,33 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). С понедельника по среду примерный баланс между спросом и предложением удерживал курс доллара от снижения. В четверг 4 ноября, на следующий день после новости о том, что государственная компания «Укрэнерго» разместила на лондонской фондовой бирже евробонды на сумму 825 млн долларов, котировки резко пошли вниз. Возникло предположение, что «Укрэнерго» тут же выставила на продажу часть полученной валюты, и это послужило причиной обвала доллара. В пятницу 5 ноября падение продолжилось.

Как стало известно порталу «Курс Украины», у некоторых экспортеров не выдержали нервы, и они присоединились к продавцам. Дело в том, что в период с 15 по 19 ноября они должны будут заплатить налог на прибыль за 3 квартал; суммы ожидаются довольно крупные, и для проведения платежей необходимо сначала продать часть имеющейся валюты. Опасения, что курс упадет ниже отметки 26 гривен, и вынудили экспортеров начать продажи раньше. В результате котировки безналичного доллара в пятницу установили новый годовой минимум, опустившись до 26,09 гривен на покупке, а Национальному банку пришлось жестко удерживать уровень 26,10 гривен, выкупая все излишки валюты. Всего за неделю регулятор пополнил свои золотовалютные резервы на 314,5 млн долларов, не продав за это время ни цента.

Закрыли неделю на отметке 26,10/26,11 гривен – на 16 копеек на покупке и на 21 копейку на продаже ниже, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара на уходящей неделе снизился примерно на 20 копеек. Утром понедельника 1 ноября в обменниках Киева доллар продавали по 26,35-26,37 гривен. Днем пятницы 5 ноября столичные обменники были готовы отдавать доллар по 26,16-26,17 гривен, а местами – даже по 26,15 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе сначала вырос до отметки 1,1615 доллара, частично скорректировав свое падение неделей ранее, а затем устремился вниз и в пятницу 5 ноября установил новый годовой минимум к доллару на уровне 1,1512. Падение евро в четверг и пятницу было вызвано результатами заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, состоявшимся в среду вечером, на котором было принято решение начать сворачивание программы стимулирования американской экономики. Во второй половине дня пятницы, после публикации данных по занятости в США, евро отвоевал у доллара 60 пунктов. Закрыли неделю на уровне 1,1566 – на 14 пунктов выше, чем неделей ранее. Наличный евро в Украине в течение недели подешевел на 33 копейки. Утром понедельника 1 ноября евро продавали по 30,45-30,48 гривен. К вечеру пятницы 5 ноября его цена опустилась до 30,12-30,15 гривен, отреагировав на резкое падение на FOREX.

Российский рубль с понедельника по среду падал по отношению к доллару и опустился до отметки 72,20 доллара, но к концу недели восстановил часть потерь и вернулся к уровню 71 рубль за доллар. Закрыли неделю на отметке 71,221 рубль за доллар – на 40 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в понедельник продавали по 3,70-3,74 гривны за 10 рублей, а к концу недели он подешевел до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

На следующей неделе практически не будет факторов, способных вызвать рост курса доллара: нерезиденты уже закончили конвертировать полученные дивиденды, резкого оттока иностранных инвесторов из ценных бумаг не наблюдается, да и покупки со стороны импортеров остаются на прежнем уровне.

А вот поводов ожидать дальнейшее укрепление гривны хватает. Во-первых, у экспортеров уже заканчивается гривна от выплат компенсации НДС, во-вторых, им надо готовиться к уплате налога на прибыль за третий квартал. Да и продажи валюты компанией «Укрэнерго» нельзя исключать. Поэтому есть все предпосылки увидеть снижение безналичного доллара к психологическому уровню 26 гривен и даже тест этого уровня, уже начиная с понедельника-вторника. Как всегда, последнее слово останется за Национальным банком: на каком уровне он решит остановить падение доллара. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,00-26,35 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро попытается развить восходящую коррекцию и немного вырасти к доллару. Диапазон колебаний евро оставляем прежним: 1,1460-1,1730 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 29,80 до 30,50 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе предпримет попытку вновь вернуться к уровню 70 рублей за доллар. Коридор на следующую неделю – 70-72 рубля за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,75 гривен за 10 российских рублей.