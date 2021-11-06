Потребителей газа переведут на новые счетчики

Переход украинцев на новый учет станет для них слишком затратной процедурой, так как им придется устанавливать новые счетчики, которые весьма недешевые, сообщает UBR.

На днях Верховная Рада окончательно одобрила законопроект (№2553), который постепенно будет вступать в силу с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023-го. Согласно документу, некоторым украинцам будут считать потребленный газ в платежках не в кубометрах, а в единицах энергии (кВт∙ч).

Как отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, на самом деле эта инициатива прогрессивная. Правда, остается одна проблема – переход потребителей на новый учет станет для них слишком затратной процедурой, так как им придется устанавливать новые счетчики.

"На такой переход у потребителей пойдут крупные суммы. В государстве даже не всех перевели на учет вообще. У нас таких около 15% домохозяйств. Им расчет идет по формуле. Но по факту решение Рады – шаг вперед" , – подчеркнул Попенко.

В последнюю очередь (после компаний) к программе могут подключиться бытовые потребители, использующие газ для готовки еды.

"Таких у нас – миллионы. Но им такая процедура крайне невыгодна. Они платят ежемесячно в среднем по 50-60 грн. И установка специального счетчика за 20 тыс. грн окупится через десятки лет" , – добавил он.

Напомним, бытовые потребители начали чаще жаловаться на качество газа в своих домах. Сетуют, что из-за низкой калорийности голубого топлива приготовление пищи на плите занимает больше времени. Более того, газ при сгорании якобы приобретает специфический запах.