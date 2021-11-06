Под Одессой напали на депутата: мужчине раздробили коленные суставы

В пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из ОТГ в Херсонской области и его жену, сообщает Думская.

Нападение на депутата из Херсонской области, совершенное под Одессой, расследует полиция.

По данным издания, пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошел вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге.

Неизвестные остановили Toyota Land Cruiser Prado депутата, напав на него и жену, которая была за рулем. Источник в правоохранительных органах сообщил нашему корреспонденту, что мужчине раздробили коленные суставы.

Открыто уголовное производство по с. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Устанавливаются лица, причастные к преступлению.