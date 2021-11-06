Шмыгаль похвастался доходами местных бюджетов

В этом году доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 миллиардов гривень, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.

"Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн. Для общин это открывает значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры" , — подчеркнул глава правительства.

Он также отметил, что всего с начала года государственный бюджет получил на 43,7 млрд грн больше, чем ожидалось (104,5% выполнения индикатива).

"Доходы государственного бюджета в октябре были на 2,2% больше запланированного — это дополнительные 2 млрд грн" , — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию о доходах местных бюджетов – общая сумма составляет 590 млрд грн.