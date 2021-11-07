Продолжение работы Нормандского формата под вопросом – Никифоров

Дальнейшая работа Нормандского формата при участии Украины, Франции, Германии и России — под вопросом, сообщает Дом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Так он ответил на вопрос касательно возможности обсуждения темы экологии Донбасса в рамках Нормандского формата.

"У меня нет сейчас однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в Нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут и политическая часть, политическая повестка Нормандского формата под большим вопросом, что уже говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате" , — пояснил Никифоров.

Отметим, что встречи в Нормандском формате не проводились уже год. В последний раз советники лидеров "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого лидеры стран встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.