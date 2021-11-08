Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В прошлую пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ установили новый годовой минимум - 26,09 гривен на покупке.

Национальный банк сделал все возможное, чтобы доллар не опустился еще ниже: выйдя с интервенцией на покупку валюты по цене 26,10 гривен, он удерживал этот уровень вплоть до конца торгов. Как стало известно порталу «Курс Украины», в этот день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 159 млн долларов, а всего за прошлую неделю выкупил с рынка 314,5 млн. Растущее предложение валюты как от экспортеров, которые готовятся к уплате налога на прибыль за 3 квартал, так и от госкомпаний, продающих полученную в кредит валюту, позволяет предположить, что укрепление гривны продолжится и на этой неделе. Уже сегодня безналичный доллар может попробовать на прочность уровень 26,00 гривен. И только Национальный банк будет решать, опустится ли доллар ниже или задержится на этой цифре.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,05/26,15 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу подешевел еще на 4 копейки: утром его продавали по 26,19-26,20 гривен, а к вечеру ценник опустился до 26,15-26,16 гривен. На выходных операторы валютного рынка сообщили о росте спроса на наличную валюту: доллар в столице подорожал до 26,20-26,22 гривен. По такой же цене его начнут продавать и сегодня утром. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Малейшее торможение снижения курса безналичного доллара будет воспринято наличным рынком как сигнал к росту, и тогда ценники начнут опять переписывать в сторону повышения.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу установил новый годовой минимум – 1,1512 доллара, но к вечеру пошел вверх и поднялся на 60 пунктов, до 1,1572 доллара. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 1,1552-1,1569 доллара. Наличный евро в прошлую пятницу подешевел еще на 10 копеек: утром его продавали по 30,22-30,25 гривен, а к вечеру ценник опустили до 30,12-30,15 гривен. На выходных оптовые обменные пункты отдавали евровалюту за 30,16-30,20 гривен. Такая же цена ожидается и утром понедельника. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в прошлую пятницу сначала опустился до 71,90 рубля за доллар, а во второй половине дня вырос до 71,08 рубля за доллар. Утром понедельника он торгуется в диапазоне 71,15-71,30 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в прошлую пятницу и на выходных продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. Сегодня его цена останется на том же уровне.