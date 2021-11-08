Илон Маск сменил имя в Twitter

Предприниматель-миллиардер Илон Маск сменил имя в соцсети Twitter, переименовав аккаунт с Elon Musk на Lorde Edge. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября, сообщает Известия.

Никаких объяснений Маск пока не предоставил. Известно, что смена никнейма в соцсети произошла после того, как бизнесмен предложил подписчикам решить судьбу 10% акций Tesla — продавать или нет. Специальный опрос он разместил в соцсети и закрыл голосование с весомым перевесом голосов за продажу ценных бумаг.