Акции Tesla резко подешевели

Акции Tesla рухнули на 9,5 процента на предварительных торгах на Франкфуртской фондовой бирже. Бумаги компании дешевели с 1069,4 до 968 евро за штуку. На 10:15 за акцию давали 995 евро, сообщает Лента.Ру.

Падению акций предшествовал опрос, опубликованный владельцем Tesla Илоном Маском в Twitter. Бизнесмен предложил подписчикам решить, стоит ли ему продать 10 процентов акций компании. Опрос связан с предложением сенатора от Демократической партии Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог в 23,8 процента с прироста акций. Маск выступил против инициативы и заявил, что сможет заплатить налоги, только если продаст акции, поскольку это его единственный источник дохода. По словам бизнесмена, в Tesla он не получает зарплату и бонусы.

Маск пообещал придерживаться результатов голосования. На момент написания заметки в опросе приняли участие более трех с половиной миллионов человек. 57,9 процента опрошенных проголосовали за продажу акций.