Футболист обвинил в расизме игрока сборной Украины и фанатов

Нападающий "Ворсклы" Лукас Ранжел рассказал о том, что столкнулся с расизмом в матче УПЛ против "Динамо", который прошел на "Олимпийском" в Киеве и завершился победой полтавчан со счетом 2:0, сообщает УНИАН.

"Не должно быть того, что произошло. Надо это менять. Когда я забил, фанаты начали имитировать обезьяньи звуки. Но я держался. Что они кричали? "Обезьяна, обезьяна. У- у". Рефери сказал, что услышал выкрики, но ничего не может с этим поделать. Сказал, что внесет это в протокол. Я ответил, что без проблем. Некоторые игроки "Динамо" сказали: "Я поддерживаю тебя. Расизм - дерьмо. Бла-бла-бла", - рассказал Ранжел.

Затем в комментарии "Великому футболу" Ранжел обвинил в расизме полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко:

"После выкриков фанатов я получил поддержку от одного из игроков "Динамо". Это был №14 (Карлос де Пена, - Прим.). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок "Динамо", №10 (Николай Шапаренко, - Прим.), сказал мне оскорбительное слово "черный" на русском языке", - сообщил Ранжел.

Ранжел подчеркнул, что рассказал обо всем арбитру и надеется на адекватную реакцию.

Лукас Ранжел: что о нем известно